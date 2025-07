Justiça nega pedido de marido exposto em “chá revelação de traição”. Entenda!

A Justiça do Rio Grande do Sul negou o pedido de urgência da exclusão do vídeo do “chá revelação de traição” das redes sociais, feito por Rafael Schemmer, apontado como o marido infiel do registro. A decisão, proferida na terça-feira (15/7), foi do Juiz de Direito João Gilberto Engelmann, da Vara Judicial da Comarca de Ibirubá, no Noroeste do Rio Grande do Sul.

Nos autos, o gaúcho solicita a remoção imediata de todos conteúdos relacionados ao caso, como vídeos, fotos, memes e montagens. Ele atribui a gravação e divulgação à esposa, Natália Knak. Entretanto, para o magistrado, o homem já havia aceitado as consequências do caso após se manifestar publicamente, além de não haver viabilidade para a determinação da exclusão.

“Não é possível, frente ao cenário apresentado, refrear toda a informação acerca dos fatos em todos os veículos de comunicação, notadamente nas redes sociais, nas quais as mídias originalmente veiculadas pela parte ré já possuem abrangência capilarizada”, destacou João Gilberto.

A decisão também enfatiza a possibilidade de Schemmer solicitar indenização por eventuais danos à imagem e à honra, conforme previsto no Código Civil. A defesa do gaúcho argumenta que teve sua intimidade violada, gerando consequências e julgamentos. Ele estaria sendo alvo de ofensas virtuais e nas ruas da cidade onde vive.

Em nota, o ex-marido de Natália Knak se pronunciou: “Infelizmente, a situação tomou proporções que fugiram completamente do controle. O assunto foi longe demais, envolveu pessoas que nada têm a ver com o ocorrido”. Ele também falou sobre a gestação dos dois filhos — um com a então esposa e outro da relação extraconjugal: “No meio de tudo isso, muita gente esquece que existem pessoas reais sendo atingidas. […] Vidas inocentes que precisam de paz, cuidado e equilíbrio”.

O caso, que ocorreu no município de Quinze de Novembro (RS), viralizou nas redes sociais neste final de semana. No registro, familiares palpitam que o encontro foi marcado para anunciar a gestação do casal. No entanto, a mulher aproveita a reunião para anunciar a infidelidade do marido. Em meio às acusações e provas exibidas, o homem se cala: “Eu não descobri só uma traição. Eu descobri várias”, diz Natália, afirmando que os familiares dele já tinham conhecimento dos casos extraconjugais.