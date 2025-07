Justiça tenta penhorar bens de MC Guimê e Lexa por dívida milionária

MC Guimê e Lexa são acusados de não realizar o pagamento completo de uma mansão adquirida em 2016. Os artistas teriam deixado de pagar cerca de R$ 777 mil, valor que se transformou em uma dívida de R$ 2,9 milhões após correção monetária e aplicação judicial.

Cobrados pela antiga dona do imóvel, os artistas podem ter os bens penhorados judicialmente. Recentemente, a Justiça solicitou informações sobre os rendimentos de Guimê e Lexa para entidades como Ecad, Abramus e gravadoras, com o intuito de avaliar uma possível penhora dos bens vinculados a direitos autorais, shows ou imagem dos cantores.

O poder judiciário segue em busca de outros ativos que possam quitar a dívida dos artistas relativa a compra do imóvel. O caso segue em andamento, sob segredo de Justiça,

O que dizem Guimê e Lexa?

Em nota, a equipe do cantor disse que “já foram feitas diversas tentativas de acordo com a antiga proprietária do imóvel em questão”, mas sem resolução.

“Seguimos confiantes de que a Justiça tomará a decisão mais adequada, pois se trata de uma situação que já causou prejuízos significativos em diversos aspectos. Agora, o caso segue sob responsabilidade do Poder Judiciário, e aguardamos a resolução com serenidade e confiança”, diz o texto.

A assessoria jurídica da cantora também afirmou que tentou diversas soluções amigáveis, mas não houve consenso da antiga dona da mansão.