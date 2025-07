Justiça torna réu ‘falso pastor’ acusado de matar esposa e tentar assassinar filho e cunhado da vítima

A Justiça do Acre aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réu o pastor Natalino do Nascimento Santiago, de 50 anos, pelo feminicídio da esposa Auriscleia Lima do Nascimento, de 25 anos, além de duas tentativas de homicídio contra o filho e o cunhado da vítima. A decisão é do juiz Romário Divino, da Comarca de Capixaba. As informações foram divulgadas pelo site O Seringal.

De acordo com a denúncia, os crimes ocorreram na manhã de 11 de junho deste ano, na comunidade Campo Alegre, zona rural de Capixaba. Armado com uma faca, Natalino atacou e matou a esposa e feriu gravemente o próprio filho e o cunhado, que tentaram defendê-la.

Após o crime, o acusado fugiu e passou três dias foragido. Ele foi capturado pela Polícia Civil no dia 14 de junho, também na zona rural de Capixaba.

Na decisão, o juiz concedeu prazo de dez dias para que a defesa do réu apresente resposta à acusação por escrito. Em seguida, será iniciada a fase de instrução do processo penal, quando o juiz decidirá se há indícios suficientes de autoria e materialidade para levar o acusado a julgamento por júri popular. A pena para o crime de feminicídio varia de 20 a 40 anos de prisão.

Crimes anteriores

Natalino Santiago é reincidente em crimes contra a vida. Em 2020, foi condenado a 27 anos de prisão pelo estupro e assassinato de uma mulher em Senador Guiomard. Também foi condenado pelo homicídio de um homem em Rio Branco. Somadas, suas penas anteriores totalizam 35 anos de prisão. Mesmo com essas condenações, ele obteve liberdade provisória após cumprir apenas seis anos.

Diante da gravidade dos fatos, o processo atual tramita com prioridade na Justiça.

