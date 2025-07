Justin Bieber é o artista internacional mais ouvido no Brasil em streaming

O cantor Justin Bieber, 31, se tornou o artista internacional mais ouvido no Brasil em um streaming. A conquista ocorreu após o lançamento de “Swag”, seu novo álbum de estúdio, que chegou às plataformas musicais em 11 de julho.

Segundo informações da Deezer, enviadas à CNN, Bieber registrou um aumento de 415% nas reproduções do aplicativo e também emplacou 15 faixas no Top 200. O novo disco, ainda estreou em primeiro lugar no ranking dos álbuns mais ouvidos da Deezer.

O novo trabalho é o sétimo da carreira de Justin Bieber, que não lançava um disco desde “Justice”, de 2021, que contou com hits como “Anyone”, “Hold On”, “Peaches” e “Ghost”.

Mais introspectivo e maduro, “SWAG” mergulha nas sonoridades dos anos 1980 e do R&B, trazendo faixas reflexivas e letras com tom de desabafo. Segundo o streaming, o cantor canadense foi o único nome internacional a figurar no Top 20 dos artistas mais ouvidos na data de lançamento, alcançando a 4ª posição no ranking geral.

A Deezer ainda revelou as cinco faixas mais escutadas do álbum pelos fãs brasileiros. Confira abaixo: