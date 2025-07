Justin Bieber lança novo álbum “Swag”; veja detalhes e saiba o conceito

Na terça-feira (10 de julho), o artista Justin Bieber anunciou seu novo álbum, intitulado Swag, e, por consequência, ressuscitou o termo. Diretamente ligada à moda e ao comportamento, a gíria teria surgido no auge dos anos 2000 e se radicado mundialmente na segunda década do milênio, muito por influência do próprio astro pop.

O conceito por trás do “swag”

O termo não carrega uma definição concreta, mas é referenciado como estilo, confiança, personalidade ou atitude. No auge de 2010, Swag se tornou praticamente um movimento, com marcas como Supra Footwear, Obey, Diamond Supply e inúmeras outras que representavam o lifestyle urbano ligado ao luxo e à postura.

O movimento swag abriu portas para a cultura hypebeast, que deu evidência a marcas como Supreme, Off White, Yeezy e mais. Com o passar do tempo, a palavra acabou por perder a relevância, mas se manteve viva entre os meios do hip-hop e do streetwear.

Novidades da SKYLRK

O álbum não foi a única novidade de Bieber nesta semana. Depois de uma série de publicações “aleatórias” e alguns spoilers da nova etiqueta, o astro pop abriu a loja online da SKYLRK, nesta quinta-feira (10 de julho). No site, uma linha streetwear, com silhuetas no estilo da Balenciaga e da Yeezy, foi disponibilizada.

Há tempos, Bieber prepara o terreno para o lançamento oficial da marca. Ainda em abril, o artista cortou laços com a Drew House, marca cofundada com Ryan Good, seu ex-personal stylist. Além disso, o cantor chegou a mencionar o novo projeto na bio do seu Instagram.

Ao todo, 20 produtos foram lançados, sendo uma linha de eyewear, toucas, moletons, regatas caneladas, pantufas e chinelos slider. Os preços variam de R$ 240 a R$ 1.196, a depender do produto.

