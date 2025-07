K-drama “Bon Appétit, Vossa Majestade” ganha data de estreia. Saiba detalhes!

O K-drama “Bon Appétit, Vossa Majestade” é uma das próximas apostas da Netflix dentro desse segmento que se tornou uma febre mundial, impulsionado pelas plataformas de streaming e pela crescente onda cultural sul-coreana, a hallyu. Assim que as primeiras imagens foram divulgadas nesta semana, alguns rostos já conhecidos do público chamaram atenção, entre eles a atriz Lim Yoon-a, também conhecida como Yoona, famosa por seus papéis em “Sorriso Real” e “Big Mouth”.

Na trama, Yoona interpreta uma cozinheira do século XXI que, após uma viagem no tempo, vai parar na era Joseon. Lá, ela é contratada como a nova chef do palácio por um rei exigente, interpretado por Lee Chae-min (Intensivão do Amor).

O elenco ainda conta com outros nomes de peso, como Kang Han-na (Coração Inimigo), Choi Gwi-hwa (Round 6), Oh Eui-sik (Enquanto Você Dormia) e Seo Yi-sook (Papel de Rainha). A direção é assinada por Chang Tae-yoo, de “Meu Amor das Estrelas”.

Com estreia marcada para 23 de agosto na Netflix, Bon Appétit, Vossa Majestade promete encantar os fãs que ainda sentem saudades do dorama “Gostinho de Amor”, que conquistou milhões de espectadores com sua combinação de romance e gastronomia coreana.

A produção será exibida simultaneamente no canal sul-coreano tvN, responsável por diversos sucessos do gênero, e traz uma mistura envolvente de romance histórico, viagem no tempo e, claro, muita comida.