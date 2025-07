Kanye West confirma show único no Brasil: saiba a data!

Kanye West vai se apresentar em São Paulo (SP) no dia 29 de novembro, em uma apresentação única no Brasil. O anúncio foi feito pelo próprio artista na madrugada desta terça-feira (1º de julho), por meio de um post nas redes sociais. Sem muitos detalhes, o rapper compartilhou apenas o link para um site de pré-venda, e ainda não revelou o local do show nem as informações sobre ingressos.

A vinda de Kanye faz parte do Urban Movement, projeto que busca promover experiências culturais ligadas à arte urbana, unindo música, identidade e criatividade em grandes eventos.

Mesmo envolvido em controvérsias nos últimos anos, o norte-americano continua sendo um dos nomes mais influentes da indústria musical. Ele lançou seu álbum mais recente, Bully, em março de 2025.

