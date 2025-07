Kassab defende Tarcísio de críticas de Eduardo Bolsonaro

Presidente nacional do PSD e secretário de Relações Institucionais do estado de São Paulo, Gilberto Kassab defendeu Tarcísio de Freitas (Republicanos) após o governador sofrer ataques do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Questionado pela coluna, Kassab argumentou que Tarcísio age com “responsabilidade” ao procurar diálogo com os Estados Unidos para minimizar os impactos do tarifaço anunciado por Donald Trump.

“Tarcísio é responsável, maduro. Mostra que exerce seu cargo e se esforça para encontrar uma solução para ser solidário àqueles que estão sendo afetados pela eventual medida americana. Ele tem procurado não entrar em conflito com ninguém e tem buscado o caminho correto. Ele mostra responsabilidade com as empresas do estado, em um momento em que os ânimos estão acirrados. Está solidário para que o Brasil encontre uma saída em uma situação tão difícil”, disse.

Ao ser perguntado sobre a ofensiva de Eduardo Bolsonaro, Kassab respondeu:

“Sinceramente, acho que o momento não é de estimular conflito. O momento é de todos pensarmos em como lidar com essa situação”, disse.

Nos últimos dias, Eduardo criticou Tarcísio por buscar reuniões com representantes do governo dos Estados Unidos para contornar o tarifaço de Trump. O deputado chegou a afirmar que “faltou inteligência e respeito” por parte do governador.

O parlamentar foi o principal articulador das taxas anunciadas pela Casa Branca, após o STF avançar para condenar Jair Bolsonaro na ação penal que julga golpe de Estado.

Eduardo x Tarcísio

Não foi apenas o presidente do PSD que ficou do lado de Tarcísio na treta com Eduardo. Dirigentes de partidos de centro como MDB, PP e Republicanos também afirmaram, sob reserva, que apoiam o governador de São Paulo.

“Nem o Jair Bolsonaro partilha das críticas que o Eduardo fez ao Tarcísio. Tarcísio ganha cada vez mais força como liderança nacional”, avaliou o presidente de uma das siglas.