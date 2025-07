Katy Perry e ex-primeiro ministro do Canadá são flagrados em jantar

A cantora Katy Perry e Justin Trudeau, ex-primeiro-ministro do Canadá, foram vistos jantando juntos na noite de segunda-feira (28/7), em Montreal. O encontro ocorreu no Le Violon, restaurante renomado, listado entre os 100 melhores do país em 2025.

De acordo com uma fonte presente no local, que informou ao TMZ, a noite começou no terraço do restaurante com drinques e coquetéis. Na ocasião, a popstar pediu uma dose do uísque canadense Crown Royal. Para o jantar, eles compartilharam diversos pratos, incluindo uma lagosta.

Apesar de uma tarde de especulações dos fãs da cantora sobre um novo affair, o chef do restaurante, Danny Smiles, garantiu ao TMZ que não houve qualquer tipo de demonstração pública de afeto entre eles. A simpatia de Katy e Justin também não passou despercebida: ao término da noite, eles foram até a cozinha agradecer pessoalmente à equipe pela hospitalidade.

Encontro no parque e status de relacionamento

Antes do jantar, os dois também foram vistos juntos no Parque Mount Royal, onde Justin Trudeau não conseguia parar de sorrir. O passeio durou cerca de uma hora e meia antes de eles se dirigirem ao Le Violon.

Tanto Perry quanto Trudeau estão solteiros. A cantora terminou recentemente o noivado com o ator Orlando Bloom, com quem tem uma filha de 4 anos, Daisy Dove Bloom. Já o ex-premiê canadense se separou da jornalista Sophie Grégoire em 2023, após 18 anos de casamento.

Katy Perry está no Canadá para as apresentações de sua turnê The Lifetimes Tour. Ela se apresenta nesta terça (29/7), em Ottawa, e retorna para Montreal, na quarta (30/7), para mais um espetáculo. A estrela também tem show marcado em Brasília, em 19 de setembro.

