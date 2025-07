KTO oferece R$25 em aposta grátis para a Copa do Brasil

A KTO está oferecendo uma promoção especial para quem for apostar nas oitavas de final da Copa do Brasil: com a Chance Extra, você pode apostar sem medo. Se sua aposta não for vencedora, a casa devolve até R$ 25 em Aposta Grátis.

Participar da promoção

Durante os primeiros jogos das oitavas, quem usar o recurso Criar Aposta com 3 ou mais seleções e odds mínimas de 3.00 pode ativar a Chance Extra no bilhete. Caso a aposta não seja bem-sucedida, você recebe o valor de volta em Freebet — até o limite de R$ 25.

Confira quais são as melhores casas de apostas da atualidade para apostar em futebol.

Como funciona a “Chance Extra” KTO

Use o criar aposta em um jogo da Copa do Brasil com 3 ou mais seleções (odds mín. 3.00).

em um jogo da Copa do Brasil com 3 ou mais seleções (odds mín. 3.00). Ative a Chance Extra no bilhete antes de confirmar a aposta.

Se perder, receba até R$ 25 em aposta grátis.

Passo a passo para participar

Acesse o site da KTO e vá até a aba de “promoções” no alto da página;

Clique em aceito participar dentro da campanha;

dentro da campanha; Monte sua aposta com as condições exigidas;

Ative a “Chance Extra” e confirme sua entrada.

Participar da promoção

Termos e condições

Promoção válida de 28/07 (12h) a 31/07 (23h59), horário de Brasília.

Válido apenas para apostas em jogos da Copa do Brasil.

Odds mínimas de 3.00 com pelo menos 3 seleções no “Criar Aposta”.

Apenas apostas perdidas são elegíveis à aposta grátis.

Valor máximo da aposta grátis: R$ 25.

Não é permitido usar cashout ou aposta grátis na aposta de qualificação.

Promoção exclusiva para maiores de 18 anos. Aposte com responsabilidade.