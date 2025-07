Lady Gaga, Link Park e Skank! Saiba como curtir o fim de semana com o Giro Cultural

Chegou o fim de semana e a programação tá daquele jeito em Rio Branco! Tem karaokê, feijoada, festas temáticas, encontro de pagodeiros, festa anos 80 e até gravação de DVD. Confere aí o que rola neste final de semana, com mais um Giro Cultural do ContilNet.

Quinta-feira

A quinta chegou e você já sabe o que esperar, o Studio e o Garagem já começam com seu tradicional karaokê de toda semana, pra todo mundo soltar a voz.

Sexta-feira

O sextou começa lá no Jaum Pub, com a seletiva da Musa da Cavalgada, para a 50ª edição da Expoacre.

Se preferir um sambinha, seu lugar vai ser a Casa do Rio, com a Casa de Bamba, liderada por Brunno Damasceno.

Se teu rolê é um pouco mais alternativo, a pedida pra você pode ser o especial Skank e Jota Quest, lá no Studio.

O Brazin continua sendo a casa do pagode, com o Pagodinho do Edil agitando a noite.

O Garagem continua de porta aberta, com uma noite pra lá de especial para os amantes de NuMetal, com um especial dedicado a banda Linkin Park.

O tradicionalíssimo arraial da Ufac acontece neste final de semana, na sexta e sábado, então você que é universitário, ou ex-ufaciano que ta com saudades de lá, já sabe onde aproveitar.

Pra fechar a sexta o show Resposta ao Tempo, em homenagem a Aldir Blanc, com Ana Kassia e o grupo Arojazz. O evento é gratuito, na Usina de Arte!

Sábado

Pra fechar a semana no Garagem nós vamos ter pimentas na casa, mas elas não são vermelhas e nem quentes. A banda Sweet Pepper vai apimentar a noite!

No Milionário vai ter noite pra lá de especial, com a Rave Bagaceira tendo seu primeiro DVD gravado. O evento também vai contar com a banda Pegada de Luxo e Dj Patrick.

O Brazin vai ser uma das opções para os flamenguistas, que vão disfrutar do jogo contra o São Paulo, com caipirinha liberada e aquela feijoada.

Se você preferir o Bar Piscina da AABB também vai estar de portas abertas para aproveitarem o jogo do rubronegro.

Para os amantes de diva pop, o Studio vai trazer uma noite inteira dedicada aos Little Monsters, com as melhores da Gaga.

Para os nostalgicos, a Maison vai ser casa do Via Expressa Connection, com as melhores dos anos 80, 90 e 2000, além da presença de Talessa, diva dos anos 90.

Domingo

Pra fechar com chave de ouro a semana, a Orla abre sua casa para os amantes do pagode com um tributo ao gênero, com seis diferentes artistas locais!

Mas e aí, aonde eu te encontro essa semana?