lady-gaga-planeja-retorno-ao-brasil-em-2026-para-novos-shows,-diz-site

Lady Gaga está negociando voltar ao Brasil em 2026. A cantora pretende realizar novos shows no país, após a apresentação histórica em Copacabana.

A proposta da produtora — a mesma que trouxe Taylor Swift em 2024 —, é de três shows distribuídos entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. A informação foi dada pelo jornalista Renato Melo e confirmada pelo F5.

A previsão é que os eventos ocorram entre março e abril, mas as possíveis datas ainda não foram anunciadas.

Apresentação de Lady Gaga no Rio de Janeiro

Apresentação de Lady Gaga no Rio de Janeiro

Apresentação de Lady Gaga no Rio de Janeiro

Lady Gaga se apresentou na Praia de Copacabana em 3 de maio de 2025, no Rio de Janeiro

Lady Gaga usou roupa com as cores da bandeira do Brasil no show em Copacabana

Gagacabana

Lady Gaga fez um show histórico em Copacabana, no Rio de Janeiro, em maio deste ano. A cantora reuniu mais de 2 milhões de pessoas na praia carioca.

Em março, Gaga anunciou a turnê Mayhem, após o grande sucesso do álbum de mesmo nome, lançado no início deste ano.

A artista explicou que fazer uma turnê não estava nos planos dela, mas mudou de ideia depois que o projeto foi bem recebido pelo público.