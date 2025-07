LaLiga define calendário da temporada 2025/2026; veja datas do El Clásico

A LaLiga divulgou, nesta terça-feira (1º de julho), o calendário oficial da próxima temporada. A competição terá início em 17 de agosto de 2025 e sua rodada final está prevista para 24 de maio de 2026.

O atual campeão do torneio, o Barcelona, começará a defesa do título com três partidas consecutivas fora de casa, viajando para Mallorca, Valencia e Madrid. O primeiro jogo em casa será apenas na quarta rodada, contra o Valencia, no Estádio Olímpico Lluís Companys. Esse período marcará os últimos momentos da equipe no estádio provisório, já que o novo Camp Nou tem previsão de entrega para novembro de 2025.

Já o Real Madrid estreará com a vantagem de jogar em casa, no Santiago Bernabéu, contra o Osasuna. A equipe madrilenha, que passou em branco na última temporada (sendo vice-campeã para o Barcelona no Campeonato Espanhol e na Copa do Rei), terá a vantagem de jogar a última partida do campeonato em casa, diante do Athletic Bilbao, enquanto o Barcelona encerrará a temporada como visitante contra o Valencia.

Quando será o El Clásico?

Os tão aguardados confrontos entre Real Madrid e Barcelona, conhecidos como El Clásico, já têm datas pré-definidas para a temporada 2025/2026:

Real Madrid x Barcelona : O primeiro El Clásico ocorrerá na 10ª rodada, entre os dias 25 ou 26 de outubro de 2025 , no Santiago Bernabéu , em Madrid .

: O primeiro ocorrerá na 10ª rodada, entre os dias , no , em . Barcelona x Real Madrid: O encontro do segundo turno, pela 35ª rodada, acontecerá entre os dias 9 ou 10 de maio de 2026. Nessa partida, o Barcelona já estará de volta ao seu estádio oficial, o Camp Nou.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.