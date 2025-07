Lançamentos da Semana: Luciano aposta em feat sertanejo gospel e surpresa do Paramore

O mundo da música segue agitado neste fim de julho, com lançamentos que vão do sertanejo gospel ao rock alternativo. No Brasil, o destaque é Luciano Camargo, que avança em sua carreira gospel com um feat inusitado ao lado da dupla César Menotti & Fabiano. Já no cenário internacional, o Paramore surpreende os fãs com uma novidade especial que celebra a trajetória da banda.

Confira os principais lançamentos musicais da semana:

Luciano Camargo relembra raízes no sertanejo em nova fase gospel

Luciano Camargo mergulha ainda mais em sua trajetória no universo gospel com o lançamento de “Ligado no Céu”, uma poderosa parceria com César Menotti & Fabiano.

Com letra tocante e arranjos que misturam emoção e esperança, “Ligado no Céu” traduz a essência do projeto: uma celebração da fé como ponto de encontro entre diferentes vozes, estilos e experiências.

Paramore: nostálgico e frescor

Enquanto os roqueiros estão devendo uma visita ao Brasil desde o cancelamento do Lollapalooza de 2024, o Paramore segue distribuindo agradinhos aos fãs. O da vez é a versão deluxe do “All We Know Is Falling”, de 2005, que foi o álbum de estreia da banda.

Os comandados de Hailey Williams já tinham lançado o mesmo repertório de quatro músicas apenas em versão física, e agora chega, finalmente, ao streaming. O som é nostálgico e remete ao rock punk dos anos 2000 – até porque foi lançado na época. É uma verdadeira dose de felicidade para quem gosta, com destaque para “The Circle”.

Tame Impala na Sony

Tame Impala (Kevin Parker) retorna com o lançamento de “End of Summer”, sua primeira gravação pela nova casa, Sony Music. A canção marca um novo amanhecer para o artista, que, mais uma vez, expande os limites do projeto rumo a territórios ainda inexplorados.

Inspirando-se na rica e profunda história da música eletrônica, “End Of Summer” reapresenta Tame Impala como uma espécie de ato rave futurista e primitivo. A faixa remete ao verão do acid house em 1989, às festas livres dos anos 1990, aos bush doofs (festas em áreas remotas na Austrália) — a uma história imaginada, transmutada em algo simultaneamente presente e eterno, ainda inconfundivelmente Tame Impala.

Tarcísio do Acordeon

Tarcísio do Acordeon lança o seu mais novo álbum: “Tarcisiologia – Só Pedrada”. O nome já dá o recado: são 29 faixas que mergulham fundo no sentimento, com aquela mistura de romantismo, vaquejada, sofrência e hits populares.

Gravado ao vivo em Petrolina (PE), durante a captação de seu mais recente DVD, o projeto é um verdadeiro tratado sobre o amor e suas feridas, a saudade que não passa e os amores que a gente não esquece.

Tyra Doh

Após construir uma sólida trajetória nos bastidores da música pop brasileira, produzindo faixas para nomes como Ludmilla e Gabriel o Pensador, com quem venceu o Grammy Latino por “Cachimbo da Paz 2”, o produtor e artista curitibano Tyra Doh dá mais um passo na sua carreira solo com o lançamento de “FLASH CASH (BOUNCE POSE)”.

Ariel Donato

Aos 30 anos de idade, reconhecido como um dos maiores produtores do trap e do pop brasileiro (MC Cabelinho, TZ da Coronel, Ludmilla e Marina Sena são só alguns dos nomes com os quais trabalhou), Ariel Donato chega ao seu primeiro álbum solo: “Tá Feliz?”.

O projeto desenvolvido ao longo de dois anos, traz uma mistura de sons e estilos, com participações especiais de um time de estrelas como Ana Carolina, Marina Sena, Ferrugem, Jorge Vercillo, Tasha & Tracie, L7NNON, Orochi , além do texto de abertura interpretado pela atriz Claudia Abreu.