Lançamentos da Semana: Novo Quarteto Fantástico e retorno de Adam Sandler

O portal LeoDias separou mais uma vez os principais lançamentos da semana, entre os dias 21 e 25/7, nos cinemas e nas plataformas de streaming, para te ajudar na hora de escolher. Um dos maiores destaques fica com a chegada de “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos“.

A nova aposta da Marvel para os cinemas revive a história dos quatro amigos que ganham superpoderes e precisam salvar a Terra de uma grande ameaça. Reed Richards/Sr. Fantástico (Pedro Pascal), Sue Storm/Mulher Invisível (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Tocha Humana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/O Coisa (Ebon Moss-Bachrach) prometem encantar o público.

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos (Cinema):

O filme reimagina a origem da icônica equipe de heróis da Marvel, ambientando a história em uma versão retrô-futurista dos anos 60. A trama foca no brilhante cientista Reed Richards (Pascal) e em sua apaixonada esposa, a cientista Sue Storm (Kirby). Acompanhados do impetuoso Johnny Storm (Quinn) e do leal amigo Ben Grimm (Moss-Bachrach), eles terão um grande desafio para proteger a humanidade.

Um Lobo Entre os Cisnes (Cinema):

A produção narra a inspiradora trajetória de Thiago Soares, um dos mais renomados bailarinos brasileiros. A cinebiografia acompanha a jornada de um garoto do subúrbio carioca que, aos 15 anos, troca as competições de hip hop pelo balé clássico, após receber uma bolsa de estudos.

Lições de Liberdade (Cinema):

O longa acompanha a jornada de Tom, um professor de inglês cético que, em 1976, aceita um posto em uma escola masculina na Argentina, um país então sob o regime de ditadura militar. Diante de uma classe rebelde e de uma nação em turbulência, a vida de Tom toma um rumo inesperado após um encontro com Maria no Uruguai, onde resgatam um pinguim preso em uma mancha de óleo.

Um Maluco no Golfe 2 (Netflix):

A sequência traz Adam Sandler de volta ao icônico papel de Happy Gilmore, agora mais maduro e enfrentando novos desafios. Distante dos campos por uma série de acontecimentos, o rapaz precisa reacender sua paixão pelo golfe para financiar o sonho de sua filha, Vienna, de estudar balé. Para alcançar o sucesso e o dinheiro necessário, ele percebe que terá de se reinventar e superar a nova geração de jovens profissionais.

Until Dawn: Noite de Terror (HBO Max):

O filme “Until Dawn: Noite de Terror”, inspirado no famoso videogame, mergulha um grupo de amigos adolescentes em um pesadelo repetitivo. A trama se inicia um ano após o misterioso desaparecimento de duas irmãs gêmeas, quando o grupo decide passar um fim de semana em uma cabana isolada na Blackwood Mountain, no Canadá.

Anora (Prime Video):

Dirigido e escrito por Sean Baker e vencedor do Oscar 2025, o filme apresenta a história de Anora (Mikey Madison), uma jovem stripper do Brooklyn que acredita encontrar o amor de sua vida ao se casar impulsivamente em Las Vegas com Ivan (Mark Eidelshtein), o filho de um poderoso oligarca russo. No entanto, o conto de fadas rapidamente se transforma em um pesadelo quando a notícia chega à Rússia, e a família de Ivan, desaprovando completamente a união, exige a anulação do casamento.