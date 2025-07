Lançamentos da Semana: retorno de Blackpink, Justin Bieber e especial de Wanessa

O mundo da música está passando por um momento nostálgico. Para quem estava com saudade, a última semana trouxe os comebacks de Blackpink e Justin Bieber. E já para quem adora Wanessa Camargo, a cantora lançou um especial comemorativo dos seus 25 anos de carreira.

Confira os principais lançamentos musicais da semana:

Blackpink de volta!

As titãs do Kpop voltaram! O Blackpink já iniciou sua grandiosa turnê mundial após um ciclo de lançamentos solo e retomou as músicas do grupo com a divertida “Jump”.

Com produção de Diplo, o single é um ótimo quebra gelo para a espera de três anos desde o “Born Pink” – o que no Kpop é equivalente a uma eternidade. Um álbum novo deve vir, e esperamos com músicas melhores.

Wanessa Camargo comemora 25 anos de carreira

Wanessa Camargo acaba de lançar o EP “WAN2K25”, um projeto que marca o início das comemorações de seus 25 anos de carreira.

O EP apresenta 11 faixas, entre releituras, versões MTG e colaborações inéditas, que revisitam sucessos de diferentes fases da artista com uma nova roupagem musical.

Justin Bieber ou Jamal Bieber?

O Lil Bieber retomou sua carreira musical após um hiato de quatro anos sem álbuns novos. O da vez é o “Swag” com influências mais marcadas de RnB e rap.

Com mais de 20 canções e feats com grandes rappers como Sexxy Red e Gunna, o disco não mata a saudade dos grandes tempos de Bieber no pop. De acordo com rumores, esse projeto vem ainda em 2025. Que bom, porque se depender desse…

Fiduma & Jeca chamam Rionegro & Solimões para estrear novo projeto

Dando início aos lançamentos do novo DVD ”O Country Vive”, Fiduma e Jeca apresentam a primeira faixa do projeto: “Vai Que Bate Um Vento”, uma parceria com Rionegro & Solimões.

A canção, composta pelos próprios Fiduma e Jeca, ao lado de Henrique Tranquero, Marco Antônio e Gabriel Guima, retrata bem o que a dupla prega: a cultura do interior. A novidade fala sobre um estilo de vida ligado ao rodeio, à estrada e à liberdade de quem vive intensamente a cultura sertaneja. A letra conta a história de alguém que, desde pequeno, aprendeu com o pai e o avô a estar sempre preparado para o inesperado, porque a vida é cheia de surpresas, principalmente para quem tem alma de peão.

Gabi e Rapha

Gabi e Rapha lançaram o clipe oficial de “Saudade Vingativa”, que vem para fechar com chave de ouro o primeiro volume do projeto “Nossa Essência”, que já ultrapassa a marca de 12 milhões de visualizações gerais em todos os serviços de streaming.

“Saudade Vingativa” é uma composição de peso que traz a força coletiva de grandes nomes da música: Gui Prado, Vinícius Leão, Vinni Miranda, Waleria Leão, Jonathan Félix e, claro, Gabi Turozi, intérprete da canção.