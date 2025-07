Larissa Manoela garante não saber qual é o segredo de Estela em “Êta Mundo Melhor!”

Qual é o grande mistério de Estela em “Êta Mundo Melhor!”? Larissa Manoela garante que não sabe de nada e revela que está descobrindo os segredos junto com o público. Em entrevista ao “É de Casa”, da Globo, a atriz contou que acompanha o desenrolar da trama e está ansiosa para descobrir quais surpresas sua personagem ainda reserva.

Enquanto preparava a caracterização da personagem para gravar algumas cenas, Larissa contou que sabe tanto quanto o público. Nos últimos episódios, Estela tem ficado incomodada ao receber ligações e presentes de um homem misterioso e, assim como os espectadores, a atriz revelou estar curiosa para descobrir do que se trata.

“Eu também estou querendo saber. Como é mistério e a nossa novela é uma obra aberta, eu sei tanto quanto todo mundo: nada”, Manoela afirmou. “Mas para mim é um grande prazer dar vida a essa mulher forte e dedicada, que se doa para as pessoas, é uma pessoa muito linda. Tem emoções chegando no ar e no set, daqui a pouco estou lá gravando”.

Larissa também aproveitou para elogiar a trama e afirmou que, se não estivesse participando, certamente estaria assistindo para descobrir os mistérios do passado da personagem. “Vamos ver se o Celso vai finalmente conseguir conquistar o coração da Estela, que guarda mistérios e tem um passado difícil”, a famosa declarou.

Vale lembrar que, recentemente, Larissa também conversou com o portal LeoDias nos bastidores de um show de Luan Santana e garantiu não saber de nada sobre os mistérios da trama: “Até porque a novela muda muito e tem uma trama inteira para segurar aí pela frente e eu estou junto com vocês gente: não vejo a hora de descobrir o que vem por aí”.