lauana-prado-exibe-anel-de-noivado-cravejado-de-diamantes-em-jantar-com-tati-dias

A cantora mandou fazer o anel após a influenciadora ter pedido sua mão em casamento no último mês

A cantora Lauana Prado, de 36 anos, compartilhou nas suas redes sociais um jantar romântico com sua noiva, a influenciadora Tati Dias, também de 36 anos, nesta sexta-feira (11/7). Nas imagens, as duas exibem as alianças de noivado cravejadas de diamantes, que a cantora mandou fazer especialmente para a amada após ser pedida em casamento, no último mês.

No registro, a sertaneja brinca ao mostrar a aliança: “É pessoal, me tornei quem eu mais temia, a velha do ouro. A gente tem uma aliança para chamar de nossa hein”, falou exibindo o anel.

Veja as fotos reprodução reprodução Lauana Prado é pedida em casamentoReprodução/Instagram Tati Dias, de A Fazenda 11, assumiu o relacionamento com Lauana em junhoReprodução: Instagram/Tati Dias Reprodução/ montagem

“Ela me pediu em casamento aí eu fui lá e comprei uma aliança porque estava de dedo pelado né… Mandei fazer uma aliança”, contou. O anel possui três fileiras de diamantes e o nome da cantora escrito na parte interior.



A cantora foi pedida em casamento pela parceira durante uma viagem romântica à praia do Forte, na Bahia. As duas estão juntas desde junho de 2024.