Lauana Prado expõe proposta de teste do sofá: “Pessoa muito influente”

A cantora Lauana Prado abriu o jogo e surpreendeu ao revelar que já recebeu uma proposta de “teste do sofá” no começo da carreira. A artista ainda contou detalhes e, sem dar nomes, disse que “era uma pessoa muito influente da indústria fonográfica”.

Durante participação no Sabadou com Virginia, do SBT, ela foi questionada sobre a situação e entregou: “Já fizeram uma proposta [de teste do sofá]. Eu não aceitei, obviamente, porque graças a Deus nunca precisei. Era pra dormir mesmo, pernoite”, contou.

Lauana Prada continuou: “Não era a promessa de um feat, mas era como se estivesse envolvendo um feat: ‘Se você fizer, eu consigo te fazer chegar até o artista X’. Era uma pessoa muito influente da indústria fonográfica”, disse.

Lauana Prado

Lauana Prado

Lauana Prado

Lauana Prado em São Paulo

A cantora deu mais detalhes sobre como tudo aconteceu. “Eu fui procurando entender exatamente: ‘Pode falar às claras’. ‘Se a gente sair hoje, de repente se você ficar comigo hoje, acho que amanhã eu consigo’. E deu o exemplo de outro artista que estava super bem na época: ‘Fulana foi lá e fez com não sei quem e deu certo’. Na época em que aconteceu, eu falei: ‘No dia em que eu for sucesso, eu vou trazer à público’. Eu pensei, mas ali cheia de chateação”, explicou.

Lauana encerrou dizendo que, o tempo passou, e ela acabou não expondo: “O tempo passou e eu não faria. Primeiro porque não merece essa audiência”.

