legado-cop30:-macrodrenagem-do-tucunduba-transforma-a-vida-de-300-mil

O governo do Pará entregou, em julho de 2025, mais uma etapa do maior programa de macrodrenagem já realizado em Belém. As obras de requalificação dos canais da Travessa Vileta e da Passagem José Leal Martins integram o amplo serviço que vem sendo executado na Bacia do Tucunduba. Cerca de 300 mil moradores de bairros como Marco, Terra Firme, Guamá e Canudos estão passando a conviver com um cenário urbano completamente diferente: ruas asfaltadas, ausência de alagamentos, acesso regular à água tratada, esgoto e circulação mais segura.

As intervenções integram o pacote de obras estruturantes do Governo do Pará para a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém, em novembro. As entregas simbolizam o avanço concreto do legado climático e urbano que o estado pretende consolidar a partir da realização do evento.

Leia também

Obra soluciona problemas históricos

Ao todo, foram executados 543 metros de canal requalificado — 400 metros na Travessa Vileta, que passou por retificação, e 143 metros na Passagem Leal Martins, totalmente reconstruído. A obra vai além da drenagem: implantou novas redes de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem pluvial, pavimentou ruas, construiu duas pontes, cinco passarelas e executou o aterramento de quintais alagadiços, garantindo mais segurança e qualidade de vida para os moradores.

As intervenções corrigem pontos críticos de alagamento e criam infraestrutura permanente em uma área historicamente negligenciada. Durante as entregas, o governador Helder Barbalho destacou o alcance da transformação.

“Corrigimos um problema estrutural antigo e garantimos um ambiente mais digno, com pistas pavimentadas e maior mobilidade. Essa obra transforma a vida das pessoas e soluciona um problema crônico da cidade.” Governador Helder Barbalho

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Foto: Ag do Pará 2 de 4

Foto: Ag do Pará 3 de 4

Foto: Ag do Pará 4 de 4

Foto: Ag do Pará

Valorização, segurança e política pública efetiva

A requalificação dos canais integra um amplo conjunto de obras do Governo do Pará, coordenado pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e com apoio do Governo Federal através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Também já foram entregues os canais Timbó e a primeira etapa do Gentil (janeiro de 2025), além do Cipriano Santos (em maio). As obras no canal União, também no bairro do Marco, e no canal da Caraparú, no bairro do Guamá, seguem em andamento.

Sandra Souza, 56, aponta a diferença ao sair de casa: “A gente olha pela janela e vê a rua asfaltada, o canal limpo. Minha tia, que tem 83 anos, agora consegue caminhar com segurança.”

Desde 2019, 17 canais foram reestruturados em Belém. Desses, 13 estão diretamente associados ao plano de legado da COP30. Além da drenagem, as intervenções incluem urbanização; novas redes de água, esgoto e drenagem; construção de pontes, ciclofaixas e novos eixos de mobilidade.

A vice-governadora Hana Ghassan também esteve nas entregas das obras e destacou o efeito imediato na vida da população:

“Valoriza os imóveis e retira famílias de uma condição de vulnerabilidade provocada pelos alagamentos. É política pública que chega a quem mais precisa.” Vice-governadora Hana Ghassan

Belém se transforma com infraestrutura que permanece

A cidade avança com entregas que mudam a paisagem urbana e a vida cotidiana de milhares de pessoas. Até novembro, novas frentes devem ser finalizadas, consolidando o maior pacote de requalificação urbana das últimas décadas na capital paraense.

O impacto das obras é visível para quem vive em Belém. Lindalva Gonçalves, 63 anos, conta que precisou reformar e suspender o piso da própria casa três vezes para enfrentar as enchentes. “Agora não será mais preciso. É um alívio enorme”, destaca.

As obras seguem em ritmo acelerado, mas os efeitos já são parte da rotina da população. Antes mesmo da chegada da COP30, Belém passou a conviver com vias requalificadas, canais recuperados e uma estrutura urbana que começa, de fato, a alterar o dia a dia de quem vive na capital.

Governo do Pará

Facebook | Instagram