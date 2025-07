Legado e disputas: data de aniversário de Marília Mendonça é marcada por polêmicas

Marília Mendonça completaria 30 anos nesta terça-feira (22 de julho). A data, que poderia ser um momento de celebração do legado da sertaneja, é marcada por disputas familiares e polêmicas envolvendo a herança da cantora, que morreu em um acidente aéreo em 2021.

Quase quatro anos após a tragédia, a artista ainda preserva uma legião de fãs e uma marca musical duradoura. Nos bastidores, a disputa judicial pela guarda de Léo, seu único filho, e o possível interesse na venda do catálogo musical chamam a atenção.

Disputa pela guarda de Léo

A mãe da cantora, Dona Ruth, e o cantor Murilo Huff, ex-companheiro de Marília e pai de Léo, travam uma disputa judicial pela guarda do menino de 5 anos. O caso veio à tona em 23 de junho, após o sertanejo pedir a guarda unilateral do filho.

Até então, a guarda era compartilhada, com Léo vivendo sob os cuidados da avó em Goiânia (GO). No entanto, em audiência realizada em 30 de junho, a Justiça concedeu a guarda unilateral provisória a Huff, válida até o fim do processo. Dona Ruth mantém direito a visitas quinzenais, além de feriados e férias escolares. Três dias depois, ela recorreu da decisão.

O processo, que corre em segredo de Justiça, também trouxe à tona novos desentendimentos. Segundo documentos, Dona Ruth teria impedido que o pai tivesse acesso a informações médicas do filho, que tem diabetes. Ainda de acordo com os autos, ela chegou a orientar que funcionários escondessem dados sobre os medicamentos usados por Léo.

Murilo Huff comentou o caso publicamente e garantiu que “nunca pediria a guarda unilateral sem motivos”. Ele acrescentou que não vai divulgar provas, por conta do segredo de Justiça. Do outro lado, a defesa de Dona Ruth acusou o cantor de transformar o caso em um “espetáculo midiático” e afirmou que ela recorrerá com novas provas.

Polêmica sobre seguro do acidente

Enquanto a guarda chamava atenção, a divisão do seguro das vítimas do acidente aéreo que vitimou a cantora e outras quatro pessoas veio à tona. Dona Ruth teria procurado a seguradora menos de 24 horas após o acidente, exigindo metade da indenização destinada às demais famílias.

A apólice previa US$ 200 mil para cada uma das cinco vítimas, totalizando US$ 1 milhão. Ruth teria solicitado US$ 100 mil de cada uma das outras famílias, alegando que Marília era a principal figura entre os mortos. Na prática, ela teria recebido US$ 400 mil, além do valor que a seguradora pagou pela morte da filha.

Um áudio de Fernanda Costa Souza, viúva do produtor Henrique Bahia, reforçou as acusações. Na gravação de 2022, exibida pelo programa Fofocalizando, Fernanda implora para que Dona Ruth divida igualmente o valor do seguro. No entanto, em entrevista ao Fantástico, a mãe de Marília negou que tenha conversado com parentes das outras vítimas sobre o seguro.

O advogado de Ruth afirmou que “a informação é totalmente inverídica” e garantiu que o valor foi dividido em comum acordo. Segundo ele, todo o dinheiro recebido está depositado em uma conta no nome de Léo.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.