Legendário morre em evento de grupo cristão; saiba quem é

Rodrigo Nunes de Oliveira, de 40 anos, morreu no último sábado (28 de junho) durante um encontro do grupo cristão Legendários. Ele teria passado mal em uma das atividades e não resistiu.

Rodrigo teria sofrido uma crise convulsiva. No Hospital Regional de Rondonópolis, município localizado a 2.190 km de Cuiabá (MT), ele chegou a ser intubado, mas foi a óbito. Segundo veículos locais do município, o evento reuniu cerca de 150 homens que participam do grupo.

Homenagens e o grupo Legendários

Diversas homenagens foram prestadas nas redes sociais. Rodrigo era casado e pai de duas crianças. Amigos e familiares postaram fotos lamentando o ocorrido e escreveram sobre a importância de aproveitar os momentos juntos.

Em seu perfil nas redes, ele se apresentava como casado, pai de dois filhos e cristão metodista. A esposa de Rodrigo, Ana Paula Oliveira, postou uma foto do uniforme do homem e escreveu: “Meu eterno legendário, agora descansa com o legendário #1”, declarou.

O grupo Legendários foi fundado em 2015, na Guatemala, pelo pastor Chepe Putzu. O movimento tem ganhado destaque no Brasil ao propor uma jornada de transformação para homens, baseada em princípios cristãos e desafios físicos intensos.

