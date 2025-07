Lei municipal redefine uso prioritário da balsa que liga Xapuri a Sibéria para veículos de emergência

O prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia, sancionou nesta terça-feira (1) a Lei Municipal nº 1.274, que modifica a legislação vigente sobre o uso prioritário da balsa que liga o centro da cidade ao bairro Sibéria, uma das regiões mais isoladas do município, situada às margens do Rio Acre.

A nova legislação altera o parágrafo 3º do artigo 3º da Lei nº 952/2018, ampliando a lista de veículos com prioridade na travessia da balsa. Passam a ter preferência: ambulâncias do SAMU, viaturas das Polícias e do Corpo de Bombeiros, caminhões da feira dos colonos, transportes escolares, veículos transportando pessoas em estado de emergência, carros do Conselho Tutelar e veículos da Secretaria Municipal de Saúde utilizados por equipes médicas.

A mudança tem como objetivo garantir mais agilidade e segurança no atendimento de ocorrências médicas, ações de segurança pública, serviços sociais e demais atividades essenciais, principalmente em períodos de alta demanda ou dificuldade de acesso, como durante as cheias do Rio Acre.

A balsa representa o principal meio de transporte entre a área urbana de Xapuri e o bairro Sibéria, sendo considerada estratégica para a mobilidade da população e para o funcionamento de serviços públicos fundamentais no município.