Leila tá on! Carolina Dieckmmann se diverte com dinheiro sujo de personagem em “Vale Tudo”

No ar em “Vale Tudo” como a aspirante à golpista, Carolina Dieckmmann mergulhou no mundo da ilegalidade vivido na novela das nove. A atriz compartilhou, nesta segunda-feira (14/7), um registro ostentando diversas notas de dinheiro falso de Leila, sua personagem na trama.

Nos registros, a loira, de 46 anos, aparece feliz da vida com as cédulas estampadas com a cara da cúmplice e companheira de Marco Aurélio. Ela chega a simular jogar a grana para o alto, enquanto questiona os seguidores sobre as tramóias que protagoniza na ficção.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução/@lolacarola Reprodução/@lolacarola A atriz, de 46 anos, celebrou a nova fase da novela. Globo/ Manoella Mello Leila de “Vale Tudo” / Carolina Dieckmann / Globo Marco Aurélio (Alexandre Nero) no remake de “Vale Tudo” Léo Rosario/Globo Marco Aurélio (Alexandre Nero) em “Vale Tudo” Reprodução/Globo Voltar

Próximo

“Quem tá gostando da Leilinha lavando o dindin do Marco Aurélio?”, brincou Carol, que ainda acrescentou um convite para seus mais de 8 milhões de seguidores: “Não vai perder a novela hoje, né?”.

A resposta dos internautas foi positiva, enquanto a artista seguia com a interação virtual: “Adoro as mocinha virando vilã do nada, dá um up”, disse uma telespectadora, que foi “corrigida” pela intérprete: “Do nada? Ela é sonsa desde o cap 1… volta lá e vê o q ela disse sobre o seu Bartholomeu. Já queria que ele subornasse o cara do kart. Leilinha sempre teve queda pra falta de caráter… só que agora ela se deixou despencar”.

Enquanto outra seguidora pediu uma foto de Carolina e Alexandre Nero, responsáveis por viver o casal de trambiqueiros, uma foto à lá Bonnie e Clyde, famoso casal de criminosos norte-americanos da década de 1930, a atriz respondeu animada com a possibilidade. Em um terceiro comentário, ela acrescentou: “Leila sempre foi sonsa, nunca me enganou”.