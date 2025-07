Leilane Neubarth é hostilizada por mulher em loja: “Jornalixo”. Vídeo

A jornalista Leilane Neubarth, da GloboNews, relatou nas redes sociais um episódio de hostilidade que enfrentou enquanto fazia compras, nesta terça-feira (29/7). Segundo ela, uma mulher a abordou dentro de uma loja e começou a disparar ofensas direcionadas ao trabalho jornalístico da emissora.

A apresentadora contou que a única “arma” que tinha naquele momento era o próprio celular e, por isso, começou a gravar a situação, mesmo após demorar alguns instantes para entender o que estava acontecendo.

De acordo com o relato da jornalista, a mulher também ironizou a gravação e chegou a debochar da situação.

“Vai botar no jornal? Ai, eu estou com o cabelo bom hoje? Queria estar melhor. Estou vindo do hospital, entendeu? Eu trabalho para cacete. Trabalho com gente pobre, muito pobre, que acredita nas bobagens que vocês falam. Jornalixo!”, disparou.