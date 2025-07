Lenda do Free Fire, Kaique Brown participa de evento histórico de eSports durante a Expoacre Juruá

O universo dos games ganhou protagonismo na Expoacre Juruá 2025, em Cruzeiro do Sul, com a presença marcante de Kaique Brown, um dos maiores nomes da narração de Free Fire no Brasil. Recebido com entusiasmo pela juventude local, o narrador celebrou a energia do público e a estrutura do campeonato organizado durante o evento, que movimentou o cenário de eSports no interior do Acre.

“Peguei dois aviões, três carros e cinco ônibus, mas cheguei. E valeu a pena. A energia aqui é absurda”, disse Kaique, visivelmente impressionado com o engajamento dos jovens da região. Ele também destacou a importância de eventos presenciais como este para motivar sua atuação profissional e valorizar talentos locais.

O campeonato, realizado com apoio do Governo do Estado e da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo, reuniu jogadores, streamers e apaixonados por games. O secretário Assurbanipal Mesquita, o “Assur”, destacou que a ação surgiu a partir da demanda dos próprios jovens de Cruzeiro do Sul. “Mostramos que aqui existe mercado, existe interesse, e o governo, junto à comunidade, respondeu com organização, estrutura e incentivo.”

De acordo com o secretário, a iniciativa vai além da competição: “Usamos os games como uma porta de entrada para capacitação e orientação. É uma estratégia do governo para atrair a juventude e oferecer novas oportunidades. O Acre não cabe mais só emprego público. Precisamos criar novos caminhos.”

A Arena Gamer da Expoacre contou com partidas emocionantes, luzes, estrutura profissional e participação de nomes promissores do estado. O narrador local Choquezinho, conhecido como “Rei dela” e narrador oficial da CIC, falou com orgulho da presença de Kaique. “Ele é uma inspiração pra mim. Já tive a chance de narrar com ele algumas vezes, e ele abriu portas nesse mundo da narração.”

Entre os jogadores, o clima era de animação e expectativa. FH, jovem de Cruzeiro do Sul, que já foi vice-campeão em edições anteriores, prometeu: “Esse ano eu vim pra ganhar”. Outro destaque foi Dudu, de apenas 14 anos, eleito MVP no último campeonato e considerado uma das promessas do Free Fire acreano.

A presença de Kaique Brown, a movimentação dos jovens, e a forte adesão do público mostram que os jogos eletrônicos, antes vistos como mero passatempo, hoje se consolidam como uma ferramenta de transformação social, educação e empreendedorismo.

“Queremos projetar o Acre para o mundo dos games. Temos talentos, temos estrutura e, principalmente, temos vontade”, concluiu o secretário Assul.

O evento ainda contou com a cobertura bem-humorada e vibrante do streamer Pedro Schatat, que interagiu com o público e destacou o talento da juventude local em suas redes sociais