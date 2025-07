Leo Áquilla surpreende com revelação sobre Preta Gil: “Em silêncio”

Ninguém sabia, mas Preta Gil ajudava meninas trans vítimas de violência a se recuperar, inclusive alugando casas para elas. A informação foi revelada por Leo Áquilla, através do Instagram, na segunda-feira (21/7). A jornalista afirmou que a cantora pediu sigilo para evitar críticas e acusações.

“Ela nunca me deixou contar. Muitas meninas trans que sofreram violência, que foram espancadas, inclusive uma bem famosa no Rio de Janeiro, que apareceu pedindo ajuda porque o rapaz quebrou todos os dentes dela, deu uma surra nela, foi a Preta Gil que ajudou: alugou apartamento, pagou. Ela nunca me deixou falar sobre isso”, recordou.

Medo de julgamentos

Ainda na publicação, Leo Áquilla revelou o motivo do segredo: “Ela disse: ‘Não quero que as pessoas pensem que estou ajudando porque quero lacrar em cima da desgraça dos outros’. Nunca pude falar sobre isso”, detalhou, antes de completar:

“Mas agora que ela faleceu, meus sentimentos à família e que Deus a tenha em bom lugar, fiquei bem sentida porque 50 anos é pouca idade, tinha uma vida inteira pela frente, eu posso falar sobre isso e, enfim, Pretinha, agradecer tudo o que você fez por nós, e em silêncio. Que nobre da sua parte”, elogiou.

Desabafo sobre haters

Logo depois a jornalista, fez um longo desabafo sobre os ataques que Preta Gil vem sofrendo mesmo depois da morte: “Por outro lado, tô bem chateada porque é muito triste ver como as pessoas estão transformando até a passagem, o momento mais punk de alguém, em política, em discurso de ódio. Meu Deus, volta logo, Jesus”, pediu.

E continuou: “Eu acho que a gente se perdeu real. Não é possível, tem gente comemorando o falecimento da Preta Gil. É um absurdo as coisas que estou lendo e vendo. Isso não cabe na minha cabeça. Isso é um absurdo tamanho que não consigo assimilar o que está acontecendo”, desabafou.

No fim, ela comentou sobre o desrespeito: “A gente está tão polarizado a ponto de não respeitar o falecimento de uma pessoa como a Preta Gil, que sofreu tanto, foi tão guerreira. Que coisa mais feia pra gente, que coisa absurda, inaceitável. A gente precisa resetar este planeta, cara”, encerrou.