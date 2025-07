Leo Dias revela mágoa com Anitta e admite obsessão: “Não me perdoou”

O jornalista Leo Dias, 50, relembrou a relação conturbada com a cantora Anitta, 32, durante participação no programa Sem Censura, da TV Brasil, na última sexta-feira (11).

Leo revelou acreditar que a artista ainda guarda mágoas, já que tiveram um rompimento marcante. “Hoje em dia, eu tenho pouquíssimas pessoas que realmente não gostam de mim. A Anitta é uma delas. Acho que ela não soube me perdoar”, disse.

Segundo o apresentador, a intensidade da relação e os desentendimentos que vieram depois tiveram um peso tão grande que influenciaram sua decisão de deixar o Rio de Janeiro.

“Ela não soube me perdoar. A minha saída do Rio de Janeiro foi por conta da minha briga com a Anitta. Eu era obcecado [por ela]e o trabalho tomava conta da minha vida”, contou.

A amizade entre os dois se deteriorou após uma série de conflitos, entre os quais vazamentos de informações. “Precisei tratar a obsessão. Já frequentei a casa da Anitta, em um Natal, coisas muito íntimas. E acabou sendo danoso para ambos.”

Anitta recentemente usou as redes sociais para se pronunciar pela primeira vez sobre os comentários recebidos após passar por um procedimento estético no rosto.

Ela disse que tinha o plano de ficar sumida das redes sociais neste ano, por estar trabalhando em um projeto com uma estética pensada, como fez com “Funk Generation”, mas alguns imprevistos aconteceram após mudanças no rosto.