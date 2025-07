Léo Jardim, goleiro do Vasco, expulso por cera: o que diz a regra do futebol?

O goleiro Léo Jardim, do Vasco da Gama, foi expulso durante o empate em 1 a 1 contra o Internacional, neste domingo (27/7), pelo Campeonato Brasileiro. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza entendeu que, ao se abaixar para solicitar atendimento médico, o atleta estaria retardando o reinício da partida. Ele recebeu dois cartões amarelos em lances distintos e, consequentemente, o cartão vermelho.

O lance gerou indignação por parte do time cruzmaltino, com protestos de Vegetti na saída de campo e do técnico Fernando Diniz. Durante a coletiva de imprensa, o treinador afirmou que o árbitro não é médico: “Para mim, é inadmissível. Não tem o mínimo cabimento”.

O Vasco da Gama sofreu o empate poucos minutos após a expulsão do goleiro titular. O goleiro foi advertido pelo árbitro, mas seguiu no chão. O atacante Vegetti criticou a atuação da arbitragem após a partida.

Em nota oficial, o Vasco da Gama chamou a atuação de Flávio Rodrigues de Souza de “desastrosa” e chegou a pedir o afastamento do árbitro: “Será que é só erro ou incompetência? O Vasco da Gama tomará todas as medidas administrativas cabíveis junto à Comissão de Arbitragem da CBF”, prometeu o clube.

Na súmula, Flávio Rodrigues afirmou ter expulsado Léo Jardim por 2º cartão amarelo, devido a “retardar o reinício do jogo”. Conforme o árbitro, o goleiro teria caído ao solo sem motivo aparente: “Mesmo sendo solicitado tanto por mim quanto pelo assistente número 1, negou-se a levantar. Ressalto ainda que o mesmo ficou caído durante todo o procedimento de substituições, tendo tempo suficiente para ser atendido, não o fazendo”. Mas, afinal, o que dizem as regras do futebol sobre a expulsão?

Regras do futebol

A International Football Association Board (IFAB), órgão que regulamenta as regras do futebol, disponibiliza no livro Laws of the Game (Leis do Jogo, na tradução literal) alguns tópicos a respeito do retardamento do reinício do jogo e as punições para os atletas. No tópico 3, Poderes e Deveres, da Regra 5, abordam-se as lesões. Segundo o documento, caso o árbitro tenha autorizado a entrada de médicos e/ou maqueiros, o jogador lesionado deve sair do campo na maca ou caminhando: “O jogador que não acatar a ordem do árbitro deverá ser advertido com cartão amarelo por conduta antidesportiva”.

Léo Jardim não foi atendido pela equipe médica do Vasco da Gama. Além disso, a regra cita algumas exceções à saída obrigatória do jogador do campo após lesões ou atendimento. Uma delas é justamente o caso dos goleiros, que podem seguir jogando. Por outro lado, as regras da IFAB preveem o cartão amarelo para os atletas que praticarem conduta antidesportiva: “Entre as quais: tentar enganar o árbitro, por exemplo, fingindo ter sofrido uma lesão ou ter recebido uma falta (simulação)”.

A punição também é prevista para os jogadores que atrasem o reinício do jogo. Por fim, o documento oficial discorre sobre o significado de avaliação de jogador lesionado, que seria um exame rápido de uma lesão, normalmente realizado por um médico, para verificar se um jogador requer tratamento. O trecho em questão fala sobre a proeminência de médicos na avaliação, mas não exclui a possibilidade de outros profissionais, como o árbitro, checarem se o jogador precisa de atendimento. Esta norma, somada à regra de conduta antidesportiva, tornaria válida a punição com cartão amarelo.