Leo Lins compara ataques à filha de Justus com sua condenação

Tudo começou após a divulgação de imagens da criança usando uma bolsa de grife avaliada em R$ 14 mil, o que gerou uma onda de críticas e ataques nas redes sociais.

Entre os comentários polêmicos, destacou-se a mensagem do professor aposentado da UFRJ Marcos Dantas, que escreveu “só guilhotina”, expressão que rapidamente viralizou e provocou reações.

A fala do humorista

Nas redes sociais, Leo Lins aproveitou o episódio para fazer fazer um comparativo, relacionando o comentário do professor ao processo judicial que enfrenta.

“Professor de faculdade federal escreve em rede social ‘só guilhotina’ para uma postagem que exibe uma criança com uma bolsa de 14 mil reais. Ainda bem que foi só a opinião de um professor em uma rede social e não uma piada de um comediante num palco de teatro, se não era pelo menos 8 anos de cadeia por discurso de ódio e incentivo à violência”, publicou o humorista em seu perfil no Instagram.

Roberto Justus e esposa gravaram vídeo

Roberto Justus e Ana Paula Siebert, pais de Vicky, também se manifestaram diante da polêmica. O casal repudiou os ataques dirigidos à filha e anunciou que tomará medidas judiciais contra os responsáveis pelas ofensas, ressaltando a gravidade do discurso de ódio contra a criança.

“Poucas vezes nos posicionamos em virtude de críticas ou comentários desagradáveis. Mas instigar a morte e a violência não é aceitável e não pode se tornar ‘normal’”, escreveram em suas redes sociais.

UFRJ também se pronunciou

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) divulgou nota oficial na última segunda-feira (7/7) para esclarecer que o professor Marcos Dantas está aposentado desde 2022 e que suas opiniões não refletem a instituição, reafirmando o distanciamento em relação às declarações feitas pelo docente.

A condenação de Leo Lins

A condenação de Leo Lins foi determinada pela 3ª Vara Criminal Federal de São Paulo, com base no conteúdo do show “Perturbador”, gravado em 2022 em Curitiba e divulgado nas redes sociais. No vídeo, o humorista fez declarações consideradas ofensivas a diversos grupos sociais.

O material chegou a somar cerca de três milhões de visualizações no YouTube antes de ser retirado do ar por decisão judicial em agosto de 2023. A repercussão do caso pesou na definição da pena de mais de oito anos imposta ao comediante.

Apesar dos processos e proibições, Leo Lins continua em atividade, promovendo seus espetáculos com base na própria polêmica. A sinopse do show destaca que ele foi proibido em mais de 50 cidades e que o comediante “enfrenta ações do Ministério Público por desafiar o politicamente correto.”