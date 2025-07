Leonardo beija Tiringa durante entrevista e vídeo viraliza nas redes

O cantor Leonardo protagonizou um momento inesperado e bem-humorado durante uma entrevista à rádio Cultura FM, em Serra Talhada, no sertão de Pernambuco. Ao lado do influenciador digital Tiringa, conhecido por seu jeito explosivo e direto, o sertanejo resolveu demonstrar carinho de forma inusitada: tascou um beijo no amigo, durante a gravação.

A atitude pegou Tiringa de surpresa e, mesmo em tom de brincadeira, o criador de conteúdo reagiu com indignação. “É de carinho”, justificou Leonardo, rindo da situação. Tiringa, por sua vez, rebateu de forma enérgica e típica de seu estilo: “Vá se lascar. Onde já se viu um macho beijando outro?”

O bate-boca bem-humorado logo ganhou as redes sociais e gerou uma enxurrada de comentários. O vídeo foi compartilhado por páginas populares, como a de Hugo Gloss, e acumulou milhares de visualizações.

Entre os comentários, muitos internautas entraram na brincadeira.“Leonardo é muito resenha. Gosto dele”; “Tiringa ficou balançado”; “Um sonho: ser amiga do Leonardo”; “Se for para ter amigos, que sejam igual ao Leonardo”, afirmaram alguns.

Veja o vídeo: