Leonardo celebra seus 62 anos ao lado de Poliana em ilha paradisíaca no Caribe

Sempre animado, o cantor Leonardo decidiu celebrar seu aniversário de maneira luxuosa. Completando 62 anos, ele e a esposa, Poliana Rocha, embarcaram em uma viagem especial para comemorar a data. A influenciadora registrou momentos do casal durante um passeio de barco por Sandy Island, uma ilha exclusiva localizada em Anguilla, no Caribe.

Nos stories, Poliana apareceu de biquíni e saída de praia, pronta para continuar as comemorações. O casal aproveitou o som de uma banda local e a bela vista noturna da ilha. “Bora celebrar o maridão”, disse a mãe de Zé Felipe. Já no perfil do cantor, ele compartilhou o momento em que ganhou um bolo de aniversário durante a madrugada deste sábado (26/7).

Veja as fotos Abrir em tela cheia Leonardo recebe homenagem da esposa, Poliana Rocha Reprodução: Instagram @poliana Leonardo e Poliana Rocha Reprodução: Instagram @poliana Virginia emociona Leonardo com homenagem em seu aniversário Reprodução: Instagram @virginia Reprodução Instagram Voltar

Próximo

Demonstrando todo seu carinho, Poliana — com quem Leonardo é casado há quase 30 anos — publicou um vídeo emocionante relembrando a trajetória do casal. “Feliz aniversário, meu amor! Hoje é dia de celebrar a vida do homem que enche meus dias de risadas, leveza e amor…. Te amo demais, meu parceiro de vida e de risadas!”, dizia um trecho da mensagem postada no Instagram da jornalista.

Homenagens dos filhos

Os filhos de Leonardo também prestaram belas homenagens nas redes sociais. Zé Felipe compartilhou um vídeo ao lado dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, parabenizando o “Vovô Leo”.

João Guilherme publicou uma foto com o pai e declarou na legenda: “Feliz vida pro cara mais figura que eu conheço”. Já Jéssica Beatriz Costa se declarou: “Te amo”.

Pedro Leonardo também deixou sua mensagem no Instagram: “Papaizinho lindo! Parabéns pelo seu dia, hoje 62 anos. Muita saúde, paz e sucesso, e todas as benção. Te amo de mais #saudade”.

Matheus Vargas escreveu: “Parabéns gatu! Te amo”. E Monyque Isabella afirmou: “Feliz aniversário pai! Que Deus te guarde, te abençoe e te dê muitos anos de vida pra continuarmos dividindo muitas alegrias juntos! Te amo”.