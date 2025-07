Leonardo fala pela 1ª vez sobre separação de Virginia e Zé Felipe

O cantor Leonardo quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre o fim do casamento de Zé Felipe e Virginia Fonseca. Em entrevista ao perfil Conceito Sertanejo, divulgada nesta terça-feira (29/7), o sertanejo demonstrou emoção ao comentar a separação do filho com a influenciadora e ressaltou que a relação de carinho com a ex-nora continua.

“Não existe ex-sogro. É pra sempre. A Virginia é uma pessoa maravilhosa. Estou sofrendo demais por dentro, eu e o Brasil. A gente não queria isso. Ela é um ser maravilhoso que apareceu nas nossas vidas. Nos deu três presentes. Três crianças maravilhosas”, afirmou.

Leonardo ainda destacou a imaturidade do cantor e da influenciadora: “Eles são duas crianças, 27 anos de idade, a gente entende”.

Zé Felipe e Virginia anunciaram o fim do casamento no fim de maio, após cinco anos juntos. Na ocasião, os dois divulgaram um comunicado conjunto nas redes sociais, afirmando que seguem amigos e que o foco permanecerá na criação dos três filhos.