Leonardo se defende após novo processo envolvendo calote em show

Enquanto sua família repercute na mídia por conta de um inesperado divórcio, Leonardo tem dedicado seu tempo a uma briga Judicial. A coluna Fábia Oliveira descobriu detalhes da defesa do sertanejo em uma ação movida pelo empresário Jan Nicolau.

O artista é acusado de reviver publicamente falsas acusações surgidas em 2005. Na época, o sertanejo teria acusado o empresário de passar cheques sem fundos como apoiador de um evento, ao vivo, no Programa do Faustão. Segundo ele, Leonardo chegou a se desculpar, mas voltou ao assunto, recentemente, em menções ofensivas em podcasts e outros meios de comunicação.

A defesa de Leonardo

Pois bem. Na última segunda-feira (28/7), o sertanejo apresentou sua defesa e afirmou que não fez qualquer novo comentário sobre o conturbado episódio. Disse, inclusive, que nunca imputou qualquer conduta ilícita.

O Leonardo sertanejo também disse no documento que, no distante ano de 2005, a fala: “Ô Jean, manda meu dinheiro, safado”, foi genérica, não específica. Ele afirmou que Jan Nicolau passou a ser associado à história por criação sua e da imprensa. Em outro momento, pontuou que o vídeo mais recente sobre o tema não menciona o nome de Jan, tão pouco configura nova ofensa.

Leonardo disse, ainda, que toda essa novela já foi decidida na Justiça no passado, quando Jan recebeu uma indenização da Rede Globo e de Fausto Silva pelos fatos, bem como uma retratação pública do artista. Por fim, o sertanejo afirmou que o empresário busca enriquecer sem causa ao rediscutir já apreciados e solucionados judicialmente. Vixe!

Entenda o caso

Jan, empresário do ramo imobiliário, diz ter apoiado um evento cultural com shows em 2006 na cidade de Jaboticabal. Pouco depois de sua realização, Leonardo esteve no programa do Faustão, na Rede Globo, oportunidade em que o nome do autor da ação foi associado a um suposto calote com cheques sem fundo.

No programa, o sertanejo aproveitou para cobrar Jan Nicolau enquanto contratante dos shows. O empresário, na época, era vereador de Jaboticabal e foi acusado, ao vivo, de passar cheques sem fundos. Leonardo chegou a dizer: “Ô Jean, manda meu dinheiro, safado”.

Acontece que Jan não era contratante dos shows, ao contrário do que foi dito. O então vereador era um simples apoiador do evento. Na verdade, o contratante era um terceiro, chamado Jean Marcelo Veronezzi, cuja única semelhança poderia estar, no máximo, no primeiro nome. Na Justiça, chegou a ser comprovado que as acusações feitas contra o vereador eram falsas. Pouco tempo depois do programa do Faustão, inclusive, o músico chegou a pedir desculpas ao empresário em um show e admitiu estar errado.

Recentemente, no entanto, anos após o ocorrido, Leonardo voltou a falar do episódio em podcasts, entrevistas e outros meios de comunicação. O “esquecimento” do sertanejo foi suficiente para trazer à tona a onda de desinformação que envolveu o nome do empresário em 2006.

Diante disso, Jan decidiu processar Leonardo para que seja responsabilizado pelas novas inverdades espalhadas com seu nome, afirmando ter revivido danos e abalos morais até então distantes em sua vida.