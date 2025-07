Leucemia mieloide: especialista explica doença que Afonso Roitman enfrentará em Vale Tudo

No remake de “Vale Tudo” vai ter uma história inédita: a leucemia mieloide de Afonso Roitman (Humberto Carrão), segundo a colunista do portal LeoDias, Carla Bittencourt. O triatleta terá a corrida mais dura de sua vida, contra o tempo, já que precisará de um transplante de medula para continuar vivo. Nossa reportagem entrevistou o oncologista e host do Jeff Podcast, Dr. Jefferson Medeiros, para entender melhor sobre o assunto.

“Leucemia é um tipo de câncer do sangue. No nosso corpo, o sangue é produzido dentro dos ossos, na chamada medula óssea. Lá, existem várias ‘famílias’ de células do sangue que crescem e se transformam em células importantes, como os glóbulos brancos, vermelhos e as plaquetas”, iniciou o especialista.

Humberto Carrão será Afonso Roitman no remake de "Vale Tudo"

Segundo ele, a leucemia mieloide é quando o problema começou em uma destas “famílias”, chamada mieloide. Essa “família” dá origem a células como os glóbulos vermelhos (que levam oxigênio), as plaquetas (que ajudam a parar sangramentos) e alguns tipos de glóbulos brancos (que defendem o corpo contra infecções).

“Na leucemia linfoide, o problema está em outra “família”, chamada linfoide, que produz outros glóbulos brancos, como os linfócitos B e T, que também fazem parte da defesa do corpo. Além disso, a leucemia pode ser aguda (quando as células doentes crescem muito rápido) ou crônica (quando crescem mais devagar, mas continuam causando problemas com o tempo)”, continuou.

Os sintomas podem aparecer de forma bem variada e, às vezes, demoram para serem notados. Isso acontece porque a medula óssea começa a fabricar muitas células doentes e para de produzir as células boas do sangue. Alguns sinais que podem surgir são: cansaço fácil, mesmo sem fazer esforço; febre sem explicação; perda de peso sem tentar emagrecer; suor excessivo à noite; dores nos ossos; pele pálida; manchas roxas ou sangramentos fáceis, como sangrar ao escovar os dentes ou pequenos cortes que não param de sangrar; infecções frequentes, como gripes ou infecções de garganta e alguns casos, pode haver aumento do fígado, baço ou gânglios (ínguas), alertou o médico.

“Para quem tem leucemia mieloide aguda, o tratamento costuma começar com quimioterapia forte para tentar eliminar as células doentes. Em alguns casos, são usados remédios mais modernos, chamados terapias-alvo, que atacam diretamente o que está errado nas células”, explicou.

De acordo com ele, se a doença for mais grave ou voltar depois do tratamento, pode ser necessário fazer um transplante de medula óssea — como se fosse trocar a “fábrica de sangue” do corpo, o que será o caso do personagem da novela da Globo. Na leucemia mieloide crônica, o tratamento geralmente é feito com comprimidos chamados inibidores de tirosina-quinase, que controlam o crescimento das células doentes.

“Ainda não sabemos exatamente por que a leucemia aparece, mas sabemos que alguns fatores aumentam o risco, como: ter idade mais avançada; ter feito quimioterapia ou radioterapia no passado; ter tido contato com produtos químicos como o benzeno (usado em indústrias); ter algumas síndromes genéticas, como a síndrome de Down; ter certas mutações genéticas herdadas da família. A doença acontece porque alguma célula do sangue sofre uma mudança no seu “manual de instruções” (o DNA), o que faz ela se multiplicar de forma errada e virar uma célula doente”, finalizou o profissional de saúde.