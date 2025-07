lexa-mostra-tatuagem-que-ricardo-vianna-fez-dos-pezinhos-da-filha:-“nosso-anjinho-da-guarda”

Lexa usou suas redes sociais na tarde deste sábado (19/7) para compartilhar um momento de carinho envolvendo o noivo, o ator Ricardo Vianna, e a filha do casal, Sofia. Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, a cantora mostrou a tatuagem que Ricardo fez no abdômen com os pés da bebê que eles perderam 3 dias após o nascimento.

No vídeo, Lexa gravava Ricardo brincando e, de repente, perguntou: “E essa tatuagem mais linda do mundo aqui?”. Ricardo respondeu, com a voz suavizada: “O nosso anjinho da guarda”. A legenda colocada por Lexa no vídeo reforçou o tom de ternura da cena: “Ele fazendo voz fofinha! Essa tatuagem da Sosô”.

O gesto de Ricardo reforçou a conexão afetiva da família. A tatuagem é uma homenagem à pequena Sofia, que nasceu em fevereiro, após um período delicado na vida do casal. Na época, Lexa enfrentou uma perda gestacional. O portal LeoDias divulgou com exclusividade que a artista estava internada em um hospital no Rio de Janeiro, em estado emocional fragilizado.

Pouco tempo depois, a cantora confirmou publicamente que havia perdido o bebê. O episódio sensibilizou fãs e colegas de profissão, que enviaram mensagens de apoio e solidariedade. Lexa falou abertamente sobre o luto e a dificuldade de superar a dor da perda, revelando a importância da fé e da rede de apoio que a cercava, incluindo Ricardo, com quem reatou o relacionamento no mesmo ano.

Agora, Lexa e Ricardo vivem uma nova fase, marcada por afeto e reconstrução familiar. Ambos têm compartilhado com os fãs momentos íntimos do cotidiano, reforçando a união e o amor que os mantém firmes diante dos desafios.