Lexa visita padaria onde trabalhou há 13 anos e igreja que cantava antes da fama

Lexa relembrou as origens humildes neste domingo (20/7) e revisitou lugares que marcaram a sua trajetória antes da fama. Aos seguidores, ela mostrou a padaria onde trabalhava há mais de 13 anos e participou do culto, com direito a participação musical com louvor, na igreja que frequentava na juventude.

“Hoje foi um dia muito feliz. Depois de 13 anos, voltei na capela que eu cantava e reencontrei grandes amigos”, escreveu a cantora na publicação.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Lexa visita igreja onde cantava há 13 anos Reprodução/@lexa Lexa visita igreja onde cantava há 13 anos Reprodução/@lexa Lexa visita padaria onde trabalhou há 13 anos Reprodução/@lexa Reprodução/@lexa Lexa visita padaria onde trabalhou e igreja onde cantava há 13 anos Reprodução/@lexa Voltar

Próximo

“Aproveitei e passei na padaria onde eu trabalhava. Tenho muito orgulho de toda a minha caminhada”, contou nos stories. “É sempre bom relembrar, deixa nosso pé no chão”, compartilhou.

Além disso, Lexa também aproveitou para se reconectar com os fiéis da igreja e cantar o louvor “Chuva de Graças” durante o culto deste domingo (20/7).