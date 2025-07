Liberdade e consentimento! Dia do BDSM celebra o fetiche como estilo de vida

No dia 24 de julho, é celebrado o Dia Mundial do BDSM. Embora o termo remeta ao sadomasoquismo, é preciso reforçar que a data escolhida tem um sentido para além do fetiche de viver sadismo ou masoquismo na cama. O BDSM pode ser encarado e vivido muito além do sexo, como um estilo de vida.

BDSM é o acrônimo de Bondage, Disciplina, Dominação, Submissão, Sadismo e Masoquismo, práticas fetichistas que têm como principal preceito a hierarquia e a obediência.

O artista, produtor cultural e expert no assunto, Heitor Werneck, aponta que viver o BDSM vai muito além das imagens de algemas, látex ou chicotes. Para quem mergulha de verdade nesse universo, o sadomasoquismo é uma forma de se relacionar com o outro baseada em confiança, entrega e liberdade com responsabilidade.

A escolha da data também não aconteceu de forma aleatória. Ela homenageia um estilo de vida vivenciado por muitos praticantes 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou simplesmente, 24/7, e celebra a pluralidade dos desejos. “Vivemos em uma sociedade que quer controlar nossos corpos, nossos desejos e nossas identidades. O BDSM, quando vivido com ética, é uma resposta. É um grito de liberdade,” acrescenta.

“Viver o BDSM 24 horas por dia não é estar em sessão o tempo todo. É viver dentro de um acordo emocional, físico e simbólico, onde as regras do prazer são claras para todos os envolvidos”, explica Heitor.

Heitor é criador do Projeto Luxúria, que há 19 anos é voltado para o público fetichista. “Quando duas pessoas vivem o BDSM de forma integral, elas estão o tempo todo se escolhendo dentro de um pacto. É cuidado, é escuta, é erotismo, sim, mas também é um tipo de afeto muito sofisticado. É se responsabilizar pelo outro.” Apesar disso, Heitor acrescenta que o 24/7 não quer dizer uma sessão eterna, mas um modo de viver com códigos combinados. “É um teatro da vida com roteiro assinado por quem vive. E não ditado por uma moral conservadora”, afirma.

Cuidado e consciência

O BDSM ético é estruturado sobre princípios claros: SSC (são, seguro e consensual) e RACK (risco assumido com consentimento). Heitor reforça que não há espaço para violência ou imposição.

“Não existe prática válida se não houver conversa, palavra de segurança e cuidado antes, durante e depois. BDSM sem consentimento é abuso. E isso precisa estar muito claro”, completa Heitor.

Fonte: Metrópoles Redigido por ContilNet.