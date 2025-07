Líder e vice-líder em campo no Brasileirão: veja os jogos deste domingo (27/7)

Depois das cinco partidas de sábado (26/7), a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro continua neste domingo (27/7). Líder e vice-líder entram em campo, além de representantes do meio de tabela e também da zona de rebaixamento. Serão dois jogos às 16h, mais dois às 18h30 e, por fim, a última partida às 20h30.

Jogos das 16h

A série de jogos começa com São Paulo e Fluminense, no MorumBIS. O Tricolor Paulista, que chegou aos 19 pontos e subiu para o 12º lugar, espera fazer valer o fator casa para sair com a vitória. Do outro lado, o Tricolor das Laranjeiras, em 9º com um ponto a mais, precisa espantar os sinais de crise após sofrer três derrotas consecutivas na competição desde o retorno do Mundial de Clubes.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Vitor Silva/Botafogo Crédito Internet Reprodução Estádio Morumbis Renato Gaúcho, técnico do Fluminense / Divulgação Reprodução/maracanã Mineirão (Reprodução) Voltar

Próximo

No mesmo horário, o Cruzeiro, líder do Brasileirão com 34 pontos, recebe o Ceará no Mineirão em busca de mais três pontos para se manter no topo. Já o Vozão, em 13º com 18 pontos, é mais um que precisa afastar os maus resultados. Assim como o Fluminense, o clube cearense também sofreu três derrotas seguidas.

Jogos das 18h30

Sexto colocado com 25 pontos, o Bahia encara o Juventude na Arena Fonte Nova. Apesar de fazer um Campeonato Brasileiro seguro, a expectativa do clube de Salvador é reconquistar o torcedor após a eliminação na Copa Sul-Americana. Enquanto isso, os gaúchos precisam pontuar para conseguir uma sobrevida na competição. O clube é o penúltimo colocado, com 11 pontos.

Também às 18h30, o Beira-Rio será palco do confronto entre Internacional e Vasco da Gama. Os visitantes, também recém-eliminados do campeonato continental, abrem o Z4 com 14 pontos. O Cruzmaltino ainda vive uma intensa crise política nos bastidores.

Jogos das 20h30

Para encerrar a 17ª rodada, o Flamengo enfrenta o Atlético-MG no Maracanã. O Rubro-Negro, vice-líder com 33 pontos, quer mais uma vitória para se manter na cola do Cruzeiro ou, quem sabe, ultrapassá-lo. Do outro lado, o Galo precisa da vitória para sonhar com algo mais que a atual 10ª colocação, com 20 pontos.

Agenda de jogos (27/7)

16h – São Paulo x Fluminense (Globo e Premiere)

16h – Cruzeiro x Ceará (Globo e Premiere)

18h30– Bahia x Juventude (Premiere)

18h30 – Internacional x Vasco da Gama (Record, CazéTV e Premiere )

20h30 – Flamengo x Atlético-MG (SporTV e Premiere)

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!