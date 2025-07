liesa-anuncia-novo-modelo-de-julgamento-para-o-carnaval-2026

A Liesa, Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, anunciou nesta quarta-feira (23/7) mudanças no modelo de julgamento para o Carnaval de 2026, que irão interferir na quantidade de avaliadores da competição e no reposicionamento da cabine dos jurados. Os desfiles aconteceram nos dias 15, 16 e 17 na Marquês de Sapucaí, e no dia 21 de fevereiro, no tradicional Sábado das Campeãs.

“O Carnaval 2026 vem com mudança importante no julgamento dos desfiles. Para garantir ainda mais precisão, o modelo foi ampliado”, disse o comunicado nas redes sociais oficiais.

Uma das principais mudanças foi o reposicionamento de duas das quatro cabines onde ficam os jurados, ao longo da avenida, que agora ficarão espelhadas, ou seja, uma em cada lado da Sapucaí de frente para a outra. Dessa forma, as escolas farão apenas três paradas.

O numero de jurados também aumentou. Antes, as avaliações eram compostas por 36 avaliadores, agora serão 54. Entretanto, posteriormente aos desfiles, será realizado o sorteio dos 36 que terão as notas apuradas.

A decisão foi aprovada por unanimidade em plenária com os presidentes das 12 escolas do Grupo Especial. A decisão tem o objetivo de tornar os desfiles mais transparentes, fluidos e dinâmicos.