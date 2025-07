Linha 7-Rubi da CPTM tem problemas na manhã desta segunda (28/7)

Os trens da Linha 7-Rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) estão circulando com intervalos maiores entre as estações Campo Limpo Paulista e Jundiaí na manhã desta segunda-feira (28/7). O problema começou por volta das 5h30 e persistia mais de uma hora depois.

De acordo com a CPTM, a alteração na operação de trens se dá por problemas técnicos no setor de energia.

A Linha 7 transporta passageiros entre o centro de São Paulo, até a estação Brás, e o interior do estado, até a estação Jundiaí e faz conexão com outras linhas e com terminal rodoviário na estação Palmeiras-Barra Funda, na zona oeste da capital.

Notícia em atualização.