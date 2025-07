Liquida TUDO: Edição da campanha do Via Verde Shopping anuncia descontos exclusivos e ações promocionais

Julho está chegando com o clima de férias e ofertas para quem gosta de aproveitar, inclusive na hora de economizar. Do dia 1º a 31, de julho, o Via Verde Shopping promove mais uma edição da campanha Liquida Tudo, com descontos que chegam a até 70% em lojas de diversos segmentos. A ação reúne oportunidades para quem deseja renovar o guarda-roupa, atualizar itens de casa ou garantir produtos essenciais com mais vantagem.

Com foco em impulsionar as vendas do comércio local, a campanha envolve marcas de moda, calçados, eletrônicos, cosméticos e utilidades domésticas, oferecendo uma variedade de produtos com condições atrativas para todos os perfis de consumo.

A programação do mês contará ainda com uma série de ativações voltadas à experiência do consumidor. Entre os destaques está o Bazar das Influenciadoras, nos dias 12 e 13 de julho. A ação reúne criadoras de conteúdo em um espaço exclusivo, com peças selecionadas e oportunidades de compra com curadoria de moda em um formato que aproxima público, marcas e influenciadoras locais.

Outro atrativo é a Roleta de Brindes e Descontos, com dinâmica interativa. Durante dias selecionados, clientes que se cadastrarem poderão girar a roleta e ganhar brindes ou vouchers de desconto em mais de dez lojas participantes. A programação ainda contará com outras ações promocionais ao longo do mês, incluindo o tradicional Bazar do Via Verde Shopping.

“A Líquida Tudo de julho foi pensada para trazer movimento ao shopping durante o período de férias e facilitar o acesso a produtos de qualidade com preços reduzidos. É uma excelente oportunidade para o consumidor renovar itens do dia a dia, aproveitar condições especiais e viver uma experiência completa de compras”, destaca Daniel Ferreira, coordenador de Marketing do Via Verde Shopping.

Além das promoções, os visitantes contam com toda a estrutura do maior polo varejista do estado, que reúne as principais marcas, praça de alimentação diversificada, ambiente climatizado, estacionamento gratuito no horário de almoço e o conforto já conhecido pelos frequentadores.

Sobre o Via Verde Shopping

Empreendimento administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets.