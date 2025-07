Liquidação imperdível: Steam oferece jogos para PC com até 94% de desconto

A Steam está com uma nova leva de promoções que farão os gamers de PC sorrirem! Esta semana, a plataforma oferece descontos de até 94% em diversos jogos de peso, proporcionando uma excelente oportunidade para expandir sua biblioteca sem gastar muito.

Entre as principais ofertas, destacam-se sucessos como Death Stranding Director’s Cut, Resident Evil 2, A Plague Tale: Innocence, Wolfenstein: The New Order e, para quem busca algo super acessível, SteamWorld Dig, disponível por incríveis R$ 1,86.

E as novidades não param por aí! Damned 2, um game de terror multiplayer assimétrico com DNA brasileiro, já está disponível para teste na Steam, prometendo ser o sucessor do pioneiro Damned, lançado em 2014.

Jogos para PC com desconto na Steam: Confira a lista!

Aproveite para economizar bastante enquanto os títulos não retornam aos seus preços regulares. Confira nossa seleção de ofertas:

Dicas para economizar ainda mais

Para quem busca ainda mais economia, a Amazon oferece cupons que podem ser usados para comprar componentes, periféricos e muito mais para seu PC com desconto.

Outra ótima dica é a Nuuvem, que frequentemente tem uma boa seleção de jogos para PC com desconto para serem ativados na Steam. Na Nuuvem, você pode parcelar suas compras em até 4x sem juros no PayPal ou 3x sem juros no cartão de crédito, e ainda receber cashback. Depois, é só acessar sua conta na Nuuvem, ativar e copiar os códigos para resgatar na Steam.

Fonte: Tec Mndo

Redigido por ContilNet.