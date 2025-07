Lívia Andrade denuncia golpe que usa seu nome para vender conteúdo adulto

Lívia Andrade usou as redes sociais nesta terça-feira (1º/07) para alertar seus seguidores sobre um golpe que tem circulado online. A apresentadora compartilhou o print de uma mensagem enviada por um seguidor, denunciando um perfil falso no Facebook que estaria divulgando material adulto usando o nome dela. Sempre muito próxima dos internautas, a contratada da Globo, integrante do “Domingão com Huck”, negou que a página seja verdadeira.

“Lívia, seu perfil no Facebook está postando fotos e conteúdo +18”, dizia a mensagem recebida. Sem papas na língua, a artista reagiu: “Gente, eu não tenho Facebook! Acordem para vida”. Com o aviso, a ex-apresentadora do “Fofocalizando” (SBT), deixou claro que não tem qualquer vínculo com a conta suspeita e reforçou a importância de verificar informações antes de acreditar ou compartilhar. Em junho, a famosa, com a língua afiada, fez questão de rebater uma mensagem dizendo que ganhava R$ 35 mil na emissora do eterno do baú e agora ganha somente R$ 10 mil na concorrência: “Acho maravilhoso os achismos de vocês”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Lívia Andrade – Foto: Reprodução/Instagram Lívia Andrade celebra os 42 anos Lívia Andrade – Foto: Portal LeoDias Lívia Andrade – Foto: Portal LeoDias Lívia Andrade – Foto: Reprodução/TV Globo Voltar

Próximo

“Querido, R$ 30 mil eu pagava para o meu maquiador (risos). O choro é grátis!”, comentou Andrade no X, antigo Twitter. Ainda na mesma plataforma, a beldade respondeu a um fã, dizendo que o ambiente muda a energia das pessoas. Segundo o admirador, em um novo canal, passou a ficar mais viva e enérgica. É claro que a loira fez questão de interagir com a observação: “Muito obrigada! Na verdade, eu estou sem armaduras e desarmada”. Defendendo o “Domingão”, vestiu a camisa da Globo, após o programa comandado pelo Luciano Huck ser detonado: “Você é sadomasoquista? Sua televisão só tem um canal? Ou não tem controle remoto e você fica com preguiça de levantar para mudar?”.

Em entrevista concedida ao portal LeoDias, a figura pública bateu um papo com a repórter Katharine Alves, revelando detalhes de um procedimento estético que realizou recentemente: “Eu fiz a minha primeira cirurgia agora, que eu tinha uma barriga e fiz um abdômen, porque malhar eu não vou para ter esse abdômen, porque tem que fazer dieta, malhar, ter muita disciplina, coisa que não vou fazer. Então eu falei: ‘Vou querer ter um abdômen agora’, porque dessa idade está bom. Daqui para frente está tudo certo”.