Livinho afirma estar casado mesmo após a esposa anunciar divórcio

MC Livinhoconfirmou que continua casado com Byanca Gabarron após a influenciadora anunciar o fim do casamento. Em junho, Byanca fez uma publicação informando o divórcio, mas apagou horas depois.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

MC LIvinho e Byanca Gabarron

Reprodução 2 de 5

Livinho se casou com Byanca no final do ano passado

Instagram/Reprodução 3 de 5

Livinho se casou com Byanca no final do ano passado

Instagram/Reprodução 4 de 5

Livinho se casou com Byanca no final do ano passado

Instagram/Reprodução 5 de 5

Eles se casaram nas Ilhas Maldivas

Instagram/Reprodução

No Instagram, um seguidor perguntou ao cantor se ele estava solteiro. Em resposta, Livinho publicou uma foto com Byanca, acompanhada de um emoji que significa negação.

O funkeiro também fez um carrossel com fotos da família. Uma das imagens diz: “Os seus olhos são a minha arte favorita”.

Leia também

Relacionamento de Livinho e Byanca

Livinho e Byanca estão juntos desde 2016 e se casaram no final do ano passado. Juntos, os dois são pais de Olivio, de seis anos.

O casal chegou a enfrentar uma crise e se separar por um período, mas reatou no início de 2024. Poucos meses depois, subiram ao altar em uma cerimônia íntima nas Maldivas.