Logo do governo do Acre aparece em pegadinha de influenciador: “Não é possível”

O influenciador Matheus Costa fez uma nova pegadinha que bombou na Web recentemente. Nas imagens divulgadas pelo jovem, que fez sucesso na internet após um vídeo seu falando errado com a reação de seu pai, a logo do governo do Acre faz parte da trolagem que mais uma vez irrita Seu Zé.

O publicitário criou um “filme” com a abertura cheia de patrocinadores no mínimo questionáveis, tudo para perturbar o juízo de seu genitor. Além da marca da gestão acreana, que usada a quilômetros de distância do estado a qual os dois moram, no Rio de Janeiro, outras são apresentadas simulando os anúncios comerciais que aparecem antes de obras cinematográficas.

“Eu odeio propaganda, cara. Matheus, que filme é esse? Zé do Frango? Isso é apoiador? Vasco? Não é possível um negócio desse, isso não é filme não”, diz o pai do influencer enraivecido.

O publicitário que viralizou com humor, tem quase 4 mil seguidores no Instagram e mais de 6 mil no TikTok. Nesta publicação, mais de 11 mil comentários foram feitos somente em uma dessas redes sociais. Costa também já participou de pegadinhas envolvendo famosos, como o apresentador da Globo, Luciano Hulk.

Veja o vídeo: