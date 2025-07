Loja Maçônica promove 2ª Feijoada da Maçonaria com fins solidários em Cruzeiro do Sul

A Loja Maçônica Vanguardeiros do Juruá realiza no próximo dia 9 de agosto, sábado, a 2ª Feijoada da Maçonaria, no espaço Rincão da Aparecida, localizado em frente à rotatória do 61º Batalhão de Infantaria de Selva (61º BIS), em Cruzeiro do Sul. O evento acontece das 11h às 17h e promete unir solidariedade, boa música e uma das mais tradicionais iguarias brasileiras.

Os ingressos já estão à venda e custam R$ 30,00 para retirada da feijoada no local e R$ 50,00 para consumo no sistema self-service. Durante o evento, também haverá música ao vivo e venda de bebidas.

Mais do que uma confraternização, a feijoada tem caráter beneficente. 25% da renda arrecadada com a venda dos ingressos será destinada à Associação de Pais e Amigos dos Autistas (APAA), entidade que presta um trabalho fundamental de apoio a crianças e jovens com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na região.

Além de contribuir com a APAA, o evento busca arrecadar recursos para a realização de melhorias no Templo Maçônico, espaço que representa os valores de filantropia, fraternidade e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

A ação conta com o apoio de diversos colaboradores e membros da Sociedade Cruzeirense, reforçando o espírito de solidariedade que move a Loja Maçônica Vanguardeiros do Juruá, nº 1786. Fundada em 07 de julho de 1970 e federada ao Grande Oriente do Brasil, a Loja é reconhecida por sua história de mais de cinco décadas de compromisso com a comunidade local, atuando em ações sociais que beneficiam famílias, crianças, jovens, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Pontos de venda de ingressos:

• Garagem Veículo;

• Aziz Modas – Copacabana Shopping;

• Lojas MAJU.

Para quem deseja unir boa gastronomia a uma causa nobre, a 2ª Feijoada da Maçonaria é uma excelente oportunidade.