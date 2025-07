Lollapalooza Brasil anuncia oficialmente as datas da edição de 2026

Portal LeoDias já adiantou atrações que devem estar presentes na próxima edição

O Lollapalooza já tem data marcada para 2026! A organização do festival anunciou que a próxima edição acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de março. Mantendo a tradição, o evento será realizado sexta, sábado e domingo, encerrando o verão com as clássicas águas de março. Mais uma vez, o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, será o palco do festival.

Nas redes sociais, a equipe do evento confirmou as datas: “Agora vocês já sabem o que vão fazer nos dias 20, 21 e 22 de março de 2026. Marca aí na agenda o nosso encontro no Lollapalooza Brasil!”, escreveram com um compilado de imagens das últimas edições do festival, que chegou ao país em 2012, inicialmente no Jockey Club.

Nos comentários do anúncio das datas, não faltaram pedidos por atrações. Até o momento, a organização do festival não confirmou oficialmente os artistas, mas o repórter Eduardo Reis, do portal LeoDias, já adiantou alguns nomes que devem compor a próxima edição. Entre eles, Sabrina Carpenter, cotada para ser uma das headliners em 2026.

Além da loira, a rapper Doechii, também deve integrar a line-up. Gracie Abrams, filha do cineasta J.J. Abrams e em ascensão no pop com faixas como “This Is So True”, aparece entre as apostas. Completam a lista o grupo de k-pop Twice, que já lotou shows anteriores no Brasil, e o rapper A$AP Rocky, marido da cantora Rihanna.