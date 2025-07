Longo confirma vinda de Aldo Rabelo ao Acre para audiência pública na Aleac

A convite do deputado Pedro Longo, o ex-ministro e ex-deputado Aldo Rebelo virá ao Acre no próximo dia 25 de julho para participar de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

O objetivo do evento é debater questões relacionadas à legislação ambiental brasileira e seus impactos sobre a produção e o desenvolvimento na região amazônica, além de discutir os embargos, a aplicação de multas, as notificações de retirada de gado e a apreensão de animais em áreas rurais do Estado, como no caso da Resex Chico Mendes, que tem sido alvo da Operação Sussuarana, deflagrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio).

Rebelo, que foi relator do Código Florestal na Câmara dos Deputados, é atualmente um dos principais estudiosos sobre o tema do desenvolvimento da Amazônia e um grande crítico das ações truculentas dos órgãos ambientais, bem como da influência de ONGs estrangeiras na região.

O requerimento para a audiência pública, de autoria do deputado Pedro Longo, foi aprovado pelos demais deputados na Aleac.

Para Longo, que tem buscado encontrar soluções para os embargos ambientais e alternativas que permitam aos produtores rurais desenvolver suas atividades com segurança jurídica, e que também se posiciona como pré-candidato a deputado federal, o evento será uma oportunidade para alinhar rumos e propostas de mudanças na legislação federal.

“A realização desta audiência pública configura uma oportunidade valiosa para o Parlamento Acreano promover um debate amplo, plural e democrático sobre a questão do desenvolvimento sustentável, reunindo diferentes perspectivas, experiências e conhecimentos, com o objetivo de construir soluções mais justas, eficientes e sustentáveis para o desenvolvimento regional”, afirmou Longo.

Além disso, Longo informou que foi aprovado um requerimento de sua autoria para a instalação de uma Comissão Especial na Aleac, destinada a tratar da regularização ambiental e fundiária das propriedades rurais, cujas atividades se iniciarão com a palestra de Rebelo.