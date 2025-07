Lorena Maria desabafa após término com MC Daniel: “Nunca precisei do dinheiro de ninguém”

Lorena Maria usou as redes sociais para desabafar sobre a separação dela com MC Daniel. O agora ex-casal anunciou o término do relacionamento na noite de sábado (12 de julho). Após a notícia, Lorena foi alvo de críticas na web e decidiu se manifestar para rebater os comentários.

Segundo Lorena, ela ficou fora das redes sociais, mas acabou vendo muita coisa. Apesar de ter recebido mensagens de apoio, ela revelou que recebeu muitas ofensas. Entre as principais acusações estavam falas sobre “interesse” ao se relacionar com o MC e estar interessada no dinheiro dele.

“Quando é com mulher, muitas das vezes é muito mais pesado, muito machismo e sobre dinheiro. Não adianta eu falar nada, mas nunca precisei do dinheiro de ninguém”, disse ela no Instagram.

Segundo Lorena, ela apenas quer “ficar em paz” e deseja muito que a situação passe logo para que ela possa voltar às redes sem ver as pessoas “resgatando coisas muito dolorosas”.

A influenciadora garantiu ainda que seguirá acreditando no amor e nos “planos que Deus tem” para a vida dela. “Eu sei que Ele tem grandes planos e grandes felicidades. Não se culpe por acreditar, não se chicoteie por acreditar no amor. Se acolha, faça o que pode, que vai sempre dar tudo certo”, frisou Lorena também.

Lorena e MC Daniel oficializaram o relacionamento em agosto de 2024, após especulações de relacionamento desde maio daquele ano. Dias depois, o casal anunciou a gravidez do primeiro filho, Rás. O pequeno nasceu em 18 de fevereiro de 2025.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.